Oberalppass öffnet am Donnerstag

Seit Montag, 3. April, laufen die Schneeräumungsarbeiten an den Urner Pässen. In Absprache mit dem Kanton Graubünden kann am Oberalp die Wintersperre am Donnerstag, 13. April, um 8 Uhr aufgehoben werden, wie die Baudirektion Uri mitteilt. Bei schlechtem Wetter sei allerdings jederzeit mit einer witterungsbedingten Sperrung zu rechnen.

Am Gotthard wird die Wintersperre voraussichtlich am 19. Mai aufgehoben (+/- 1 Woche), am Klausen am 12. Mai (+/- 1 Woche), an der Furka am 2. Juni (+/- 1 Woche) und am Susten am 9. Juni (+/- 1 Woche). Bei den provisorischen Öffnungszeiten handelt es sich um Annahmen, wie die Baudirektion betont. Über die definitiven Öffnungstermine werde laufend informiert.

UW