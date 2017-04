Osterverkehr staute sich auf 14 Kilometern

Seit Donnerstag stauen sich die Fahrzeuge auf der Autobahn im Kanton Uri in Richtung Süden. Auch in der Nacht auf Freitag löste sich der Stau nie ganz auf. Am Karfreitag erreichte der Stau während Stunden eine Länge von 14 Kilometern, wie der TCS mitteilte. Dies entspricht zirka einer Wartezeit von 2,5 Stunden. Noch ist kein Ende der Blechschlange abzusehen, auch am Karfreitag Nachmittag nach 16.00 Uhr meldet der Kanton Uri noch eine Staulänge von 12 Kilometern und ein Zeitverlust auf der Fahrt Richtung Süden von bis zu 2 Stunden. Auch auf der Kantonsstrasse zwischen Erstfeld und Göschenen muss wegen Verkehrsüberlastung weiter mit Zeitverlusten gerechnet werden.