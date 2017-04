Polizei zieht bulgarischen LKW aus dem Verkehr

Am Donnerstag, 6. April, wurde im Schwerverkehrszentrum (SVZ) in Erstfeld ein Sattelmotorfahrzeug aus Bulgarien angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellte die Polizei eine Gewichtsüberschreitung beim Zugfahrzeug und eine grosse Unordnung in der Fahrerkabine fest. Weil sich Teile davon auch im Blickfeld des Chauffeurs befanden, schränkten sie die Sicht auf die Strasse stark ein. Der 56-jährige Chauffeur wird bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht. Nachdem die Gewichtsüberschreitung sowie die Sichtbehinderungen beseitigt wurden und er die Unordnung in der Fahrerkabine aufgeräumt hatte, konnte die Fahrt fortgesetzt werden.