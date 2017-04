Regulierung des Höckerschwans wird zum Thema

Die Höckerschwäne haben sich in den letzten Jahren mangels natürlicher Feinde und dank des gesetzlichen Schutzes in Uri stark vermehrt. Da sie Weiden und Wiesen verkoten, sind sie ein grosses Problem für die Landwirtschaft. Denn die Kühe fressen das verkotete Gras nicht mehr oder können daran erkranken. Als Antwort darauf hat Christian Arnold (SVP, Seedorf) nun eine Interpellation eingereicht. Unter anderem will er darin wissen, ob der Regierungsrat bei zunehmenden Problemen mit dem Höckerschwan bereit ist, den Bestand dieses Seevogels zu reduzieren.

Simon Gisler