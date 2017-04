Sanierung der Bauerstrasse abgeschlossen

Die Baudirektion Uri hat in den vergangenen Wochen die Bauerstrasse zwischen Brücke Choltal bis Dorfplatz komplett saniert. Die Arbeiten verliefen nach Plan. Damit ist die Strasse – rechtzeitig auf den Saisonstart der Bauer Restaurants – wieder frei befahrbar. Nach den Osterfeiertagen stehen noch diverse Fertigstellungsarbeiten an, die den Verkehr aber nicht behindern. Insgesamt 900'000 Franken wurden in dieses Sanierungsprojekt investiert.

UW