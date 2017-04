Schwerer Unfall im Seelisbergtunnel sorgte für Sperrung

Am Donnerstagnachmittag, 13. April, um 16.10 Uhr, fuhr eine Luzerner Personenwagenlenkerin im Seelisbergtunnel in Richtung Süden. Aus derzeit unbekannten Gründen prallte die 64-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug unmittelbar vor dem Tunnelende ungebremst in eine Sicherheitsnische. Beim heftigen Aufprall wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst auf der Unfallstelle erstversorgt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrzeuglenkerin wurde anschliessend mit einem Helikopter der Rega in ein Zentrumsspital überflogen. Beim Unfall wurde das Fahrzeug vollständig zerstört. Für die Bergung der Frau, die Tatbestandsaufnahme, den Abtransport des Unfallfahrzeuges sowie die Instandstellung der Fahrbahn musste der Seelisbergtunnel bis kurz vor 19.00 Uhr vollständig gesperrt werden.