Stimmvolk entscheidet über die zweite Bauetappe

Um die im Jahre 1976 erbaute Anlage mit Hallenbad, Turnhalle und Zivilschutzanlage vor einem Zerfall zu retten, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Göschenen 2014 einen Kredit von 1,2 Millionen Franken für den Werterhalt ausgesprochen. Diese Sanierung wurde 2016 erfolgreich abgeschlossen. Ein Betrag von knapp 200 000 Franken für die Anschlussgebühr an den Wärmeverbund wurde bisher noch nicht benötigt. Mit dem Kredit von 2,21 Millionen Franken für die zweite Etappe soll die Sanierung und Werterhaltung der ganzen Anlage abgeschlossen werden. Vorgesehen ist der Umbau des ehemaligen Hallenbades in einen Theater- und Mehrzweckraum sowie die Sanierung der Fassade in diesem Bereich. Mit den vorgesehenen Massnahmen können auch die gesetzlichen Vorschriften im Bereich Brandschutz und Energiehaushalt erfüllt werden. Das Stimmvolk entscheidet am Sonntag, 21. Mai, an der Urne.

Doris Marty

