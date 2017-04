Töfflifahrerin bei Unfall in Altdorf verletzt

Am Samstagnachmittag, 1. April, kurz nach 14.15 Uhr, fuhr ein Urner PW-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Bahnhofstrasse in Richtung Dorfkern. Zur selben Zeit bog eine Töfflifahrerin vom Schulhausplatz Hagen auf die Bahnhofstrasse ein, wobei sie aus derzeit unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. In der Folge kollidierte sie mit dem Personenwagen. Die 15-jährige Mofalenkerin wurde dabei verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 1’000 Franken, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.