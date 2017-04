Unfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen um zirka 3.45 Uhr fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit belgischen Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in Fahrtrichtung Süd. Bei einer Rechtskurve vor der Abzweigung in die Ringstrasse überquerte die Lenkerin die Sicherheitslinie und kollidierte in der Folge mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen mit Urner Kontrollschildern. Verletzt wurde niemand. Die vor Ort durchgeführten Atemalkoholproben bei beiden Fahrzeuglenkenden fielen negativ aus. Ein Drogenschnelltest fiel bei der belgischen Autolenkerin positiv aus. Bei ihr wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Sachschaden beträgt rund 10’000 Franken.

Ebenfalls am Sonntag, kurz vor 20.30 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern in Schattdorf entlang der Langgasse und kollidierte mit einer Hausmauer. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug um 90 Grad gedreht und kam auf der Strasse zum Stillstand. Der Mann wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Die durchgeführte Atemalkoholprobe fiel mit einem Wert von 0,58 mg/l positiv aus. Der Sachschaden beträgt rund 10’000 Franken.