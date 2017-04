Urner erhält Auszeichnung der Stiftung Schweizer Jugend forscht

107 talentierte Jugendliche aus der ganzen Schweiz präsentierten am Samstag, 29. April, in Bern ihre wissenschaftlichen Projekte. An der Prämierungsfeier wurden nach der Festrede von Bundespräsidentin Doris Leuthard die besten Arbeiten ausgezeichnet. Fabian von Mentlen aus Altdorf, Schüler kantonalen Mittelschule Uri, erhielt für seine Arbeit «Vergleich der Wildbienenfauna und des Blütenangebotes auf zwei unterschiedlich bewirtschafteten Wiesen» die Note «sehr gut». Er wurde mit dem Sonderpreis Paul Scherrer Institut ausgezeichnet.

Mehr dazu im UW vom 3. Mai 2017.