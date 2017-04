Vereint gegen eine Doppelnutzung des Alpbachs

In seiner Aprilsession befasst sich der Urner Landrat mit der Beantwortung der Motion von Christian Arnold (SVP, Seedorf). Diese fordert eine rasche Vorlage für eine Konzession zur Nutzung des Alpbachs mit der Priorität zur Variante Doppelnutzung Trinkwasser und Wasserkraft. Bis Ende 2017 soll dem Landrat eine entsprechende Konzession vorgelegt werden. Der Gemeinderat sowie der Grossteil der Erstfelder Bevölkerung sind gegen eine Doppelnutzung des Alpbachs, weil sie darin eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung ihres Dorfes sehen. Unterstützung erhalten sie nun von ihren Landrätinnen und Landräten. Diese werden am 19. April ein Postulat einreichen, in dem der Regierungsrat ersucht wird, bei der Konzessionserteilung am Alpbach ein Projekt zu favorisieren, das auch für die Erstfelder Bevölkerung akzeptabel ist.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 12. April 2017.

