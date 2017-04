Zusätzliche Züge über die Gotthard-Bergstrecke

Wie der Kanton am Mittwoch, 12. April, bekannt gab, werden die SBB in diesem Sommerhalbjahr über die Gotthard-Panoramastrecke zusätzliche Verbindungen anbieten. Das Angebot wird ergänzt mit dem Gotthard-Weekender ab Zürich direkt nach Flüelen-Erstfeld-Göschenen und weiter bis Bellinzona. Zudem wird im Auftrag des Kantons Uri ab Karfreitag, 14. April, jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag um 6.55 Uhr eine Verbindung ab Göschenen direkt nach Bellinzona-Lugano-Mailand verkehren. Somit erhält das Urner Oberland eine attraktive Frühverbindung für Wanderer, Biker und Ausflügler in die Südschweiz beziehungsweise Mailand. Als Zubringer zu diesem Frühzug bestehen Anschlüsse aus Richtung Andermatt respektive dem Urner Reusstal.

UW