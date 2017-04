Zwei Verletzte bei Unfall in Altdorf

Am Donnerstagabend, 13. April, um zirka 21.50 Uhr fuhr ein Urner Personenwagen auf der Giessenstrasse Richtung Flüelen. Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte das Fahrzeug mit einem Stein und überschlug sich in der Folge. Nach rund 20 Meter kam es auf den Rädern zum Stillstand. Beim Selbstunfall verletzten sich der Lenker sowie sein Beifahrer. Sie wurden durch den Rettungsdienst in das Kantonsspital Uri gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in der Höhe von zirka 7'000 Franken.