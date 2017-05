Abwasser Uri blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr

Für die Abwasser Uri AG war 2016 wieder ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 100 000 Franken. Das Ergebnis beinhaltet zusätzlich ausserordentliche Projektabschreibungen in Höhe von rund 500 000 Franken. Der Gewinn sei insbesondere die Folge von höheren Erträgen bei den Anschlussgebühren und Minderausgaben beim Materialaufwand und dem ordentlichen Abschreibungsaufwand, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Generalversammlung der Abwasser Uri AG am 29. Juni findet auf den Tag genau 10 Jahre nach Gründung des Unternehmens statt. Zur Feier des kleinen Jubiläum ist am Samstag, 19. August, ein Tag der offenen Tür geplant.

