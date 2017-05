Aktuelles aus der Landratssession

Toni Moser (SP, Bürglen) will in der Fragestunde wissen, ob im Kanton Uri ein Integrationslehrgang im Bereich Pflege geplant ist. «Nein, im Moment nicht», so die Antwort von Landammann Beat Jörg. «Das Mengengerüst für einen entsprechenden Lehrgang ist im Kanton Uri noch zu klein.»

Die SVP-Landräte Alois Arnold-Fassbind und Hansheiri Ziegler sind mit Antwort des Regierungsrates zu ihrer Interpellation « Zerstückelungsverbot von Landparzellen» alles andere als zufrieden und sparen nicht mit Kritik.

«Sehr zufrieden» mit der Beantwortung ihrer Interpellation «Unterstützung und Wertschätzung betreuender und pflegender Angehöriger» ist Claudia Gisler (CVP, Bürglen). Sie ist erfreut über das Engagement seitens des Kantons Uri.

Ebenfalls zufrieden ist Toni Moser (SP, Bürglen) über die Beantwortung seiner Interpellation «Fahrzeugbeschaffung und Schadstoffausstoss». Der Kanton habe das Problem erkannt und nehme dieses Anliegen ernst.

Die Parlamentarische Empfehlung von Mattias Steinegger (FDP, Flüelen) zur Wirtschaftsförderung im Kanton Uri wird mit 48 zu 6 Stimmen bei zwei Enthaltungen teilweise überwiesen.

Ludwig Loretz (FDP, Andermatt) und Frieda Steffen (CVP, Andermatt) zeigten sich mit der Antwort des Regierungsrats auf ihre Parlamentarische Empfehlung zu «Verbesserte Verfügbarkeit der MGB-Strecke Andermatt-Disentis» nicht zufrieden. Der Landrat überweist den Vorstoss einstimmig mit 65 zu 0 Stimmen.

Das Postulat von Rolf Jauch (FDP, Silenen) – von den vier Silener Landräten gemeinsam eingereicht – «für eine Notstrasse als nachhaltigere Lösung anstelle von temporären Notmassnahmen im Ereignisfall sowie einer möglichst sicheren Erschliessung des Dorfes Bristen» wird einstimmig überwiesen (56 zu 0 Stimmen). Baudirektor Roger Nager kündigte an, die Antwort auf das Postulat mit der Gemeinde Silenen zu koordinieren, und diese voraussichtlich im Herbst zu liefern.

Die Motion von Toni Moser (SP, Bürglen) für ein zukunftsfähiges Wahlsystem für den Urner Landrat wird nicht erheblich erklärt. Der Landrat spricht sich mit 9 zu 48 Stimmen dagegen aus.

Der Landrat nimmt die Berichte der Staatspolitischen Kommission sowie der Finanzkommission zur Kenntnis.

Mit 57 zu 2 Stimmen heisst der Landrat vier kleinere Änderungen seiner Geschäftsordnung gut.

Das Theater(uri) erhält von 2018 bis 2021 vom Kanton jährlich 10 Prozent mehr Subventionen. Mit 53 zu 1 Stimme (5 Enthaltungen) fiel der Entscheid deutlich aus.

Der Verpflichtungskredit in der Höhe von 1,6 Millionen Franken für die Erarbeitung einer Kantonsgeschichte wird mit 34 zu 22 Stimmen (3 Enthaltungen) klar abgelehnt.

Diskussionslos und einstimmig genehmigt der Urner Landrat die Jahresrechnung 2016 und den Geschäftsbericht der Urner Kantonalbank. Damit wird auch die vom Regierungsrat am 7. Februar angepasste Eigentümerstrategie für die UKB gutgeheissen.

Der Landrat verabschiedet einstimmig bei 2 Enthaltungen den Rechenschaftsbericht und die Jahresrechnung 2016 des Kantonsspitals Uri.

Einstimmig und ohne Enthaltung wird die Kantonsrechnung 2016 genehmigt. Diese schliesst mit einem Gewinn von 8,5 Millionen Franken deutlich besser ab als budgetiert. Der Voranschlag war von einem Verlust von 100'000 Franken ausgegangen.

Der Landrat heisst den Verpflichtungskredit für den Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof zuhanden der Volksabstimmung einstimmig und ohne Enthaltungen gut. Somit wird die beim Bundesgericht eingereichte Stimmrechtsbeschwerde nichtig und das Urner Volk entscheidet über den Investitionskredit von 10,87 Millionen Franken an der Urne.

Vier neue Vorstösse werden eingereicht: 3 Interpellationen und 1 Motion. Adriano Prandi (SP, Altdorf) ersucht den Regierungsrat mittels Motion, zusammen mit den Gemeinden die Grundlagen zu schaffen, dass die familienexternen Betreuungskosten für Kinder deutlich gesenkt werden können. Andreas Bilger (CVP, Seedorf) reicht eine Interpellation ein, in der er der Regierung fünf Fragen zur Erhöhung der Autobahngebühren für ausländische Automobilisten stellt. In der zweiten eingereichten Interpellation verlangt Thomas Huwyler (SP, Altdorf) von der Regierung Auskunft zum Strafverfahren und der Administrativuntersuchung im Fall I. W. Und Christoph Schillig (Grüne, Flüelen) möchte von der Regierung mittels Interpellation wissen, wie die Kundenzufriedenheit in der kantonalen Verwaltung ermittelt und sichergestellt wird.

Die Session startet mit der Vereidigung von Elias Arnold (SVP). Der Altdorfer ersetzt für den Rest der laufenden Legislaturperiode seinen zurückgetretenen Parteikollegen Franz-Xaver Arnold.