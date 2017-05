Ausbau Kantonsbahnhof kommt vors Volk

Deutlicher hätte der Entscheid nicht fallen können. Alle 58 anwesenden Landrätinnen und Landräte stimmen am Mittwoch, 24. Mai, dem Antrag der Regierung, den Verpflichtungskredit von 10,87 Millionen Franken für den Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof dem Urner Stimmvolk vorzulegen, zu. Mit diesem Entscheid wird die beim Bundesgericht eingereichte Stimmrechtsbeschwerde gegenstandslos und das Urner Stimmvolk entscheidet voraussichtlich am Sonntag, 2. Juli, über den Investitionskredit von 10,87 Millionen Franken an der Urne.

Doris Marty

Mehr dazu im UW vom 27. Mai 2017.