Auto auf Gleisen stecken geblieben

Am Freitagnachmittag, 12. Mai, kurz vor 15.30 Uhr fuhr ein Urner Velofahrer auf der Grossriedstrasse in Richtung A Pro-Strasse in Seedorf. Zur gleichen Zeit fuhr der Lenker eines Lieferwagens mit Luzerner Kontrollschildern von einer vortrittsberechtigten Strasse in die Grossriedstrasse ein. In der Folge kollidierte der Velofahrer frontal mit der linken Vorderseite des Lieferwagens. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, wie die Kantonspolizei Uri schreibt. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.

Am Sonntagmorgen, 14. Mai, um zirka 1.45 Uhr wollte die Lenkerin eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern mutmasslich zum Parkplatz bei der Postfachanlage an der Militärstrasse Schattdorf fahren. Dabei blieb sie mit ihrem Fahrzeug auf den Gleisen stecken. Die Atemalkoholprobe fiel mit 1.04 mg/l positiv aus. Der Führerausweis konnte der Fahrzeuglenkerin nicht abgenommen werden, da ihr dieser bereits entzogen wurde. Der Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden.