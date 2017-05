Auto und Motorrad prallten auf Klausenpassstrasse zusammen

Am Sonntagnachmittag, 21. Mai, kurz nach 14.30 Uhr, ist ein Autofahrer auf der Klausenpassstrasse Richtung Passhöhe unterwegs gewesen. In einer Linkskurve im Bereich Nossen überholte er einen Velofahrer. Gemäss eigenen Aussagen musste der entgegenkommende Motorradfahrer aufgrund des Überholmanövers eine Vollbremsung einleiten. In der Folge kam es zu einer Kollision mit dem Personenwagen. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei und beabsichtigte selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Franken.

Kapo