Bachelorkonzert: Jonas Gisler will die Freude am Urner Volkslied weitergeben

Jonas Gisler hat Freude an Urner Volksliedern. Sie begleiten den 23-Jährigen aus Seedorf schon von Klein auf, die Sammlung «Ä Strüüss Ürner Liäder» hat er x-mal in den Händen gehabt, angestrichen und kommentiert. «Ich will diese Freude an den Urner Volksliedern weitergeben», sagt er – an Jung und Alt.

Jonas Gisler macht derzeit den Bachelor of Arts in Music an der Hochschule Luzern, Hauptfach Klavier, Nebenfach Gesang. Teil davon ist ein Bachelorkonzert, für das sich der Seedorfer etwas vornahm, was ihn eben schon lange begeisterte: Urner Volkslieder. Es findet am Samstag, 3. Juni, 20.00 Uhr, in der «Bissig-Holzbau-Büüdä» an der Attinghauserstrasse 143 in Altdorf, statt.

