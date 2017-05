Die Urner Kantonalbank (UKB) hat am Donnerstag, 11. Mai, die Urner Wirtschaftsprognose veröffentlicht. Während die Weltwirtschaft im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent zulegen konnte, entwickelte sich das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Schweiz mit 1,3 Prozent schwächer – auch im Vergleich zu Deutschland und anderen Euroländern, heisst es in der Medienmitteilung.

Uri wiederum lag klar über den gesamtschweizerischen Werten und erreichte mit seinem BIP-Wachstum von 2,1 Prozent einen Spitzenplatz unter den Kantonen. Für 2017 sind die Wirtschaftsprognosen von BAKBASEL indes verhalten.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 13. Mai 2017.