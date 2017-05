Bristenstrasse nach Steinschlag vorübergehend gesperrt

Die Fachleute der Baudirektion sowie ein Geologe haben die Schadenstelle umgehend vor Ort beurteilt. Am Mittwoch, 3. Mai, folgen weitere geologische Abklärungen. Das Ausmass der notwendigen Felsräumungsarbeiten ist zurzeit in Abklärung. Die Strasse bleibt bis Donnerstag, 4. Mai, 17.00 Uhr, gesperrt. Der Felsabbruch hat an der Bristenstrasse selber zu keinen grösseren Schäden geführt.

Die Standseilbahn des KW Amsteg sowie die Shuttlebusse stellen die Verbindung nach Bristen sicher. Seit Dienstag, 17.00 Uhr gilt für 48 Stunden ein erweiterter Fahrplan für die Busse und die Standseilbahn (siehe ur.ch).

Die Schadenstelle steht in keinem Zusammenhang mit dem Abrutschen der Bristenstrasse anfangs März, heisst es in der Mitteilung der Baudirektion. Grund für den Steinschlag dürften die Niederschläge und die starken Temperaturschwankungen der vergangenen Tage sein.