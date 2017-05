Der neue «Pfyyl» ist voll im Schwung

Zwar treten am Sonntag, 28. Mai, die wahren Schwinger in den Sägemehlring, aber was man sonst noch unter dem Begriff «Schwingen» verstehen kann, dem ist der «Pfyyl» in seiner aktuellen Ausgabe mit Freude am Wortspiel auf die Spur gegangen. Fündig wurde die Redaktion zum Beispiel beim 25-jährigen Marvin De Vera, der voll im «Flow» – also Schwung – ist, wenn er bei seiner Leidenschaft, dem Breakdance, auch nicht vor grossem Baugerät haltmacht. Viel Spass beim Lesen wünscht die ganze Redaktion.

UW