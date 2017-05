Der neue Gastro-Uri-Präsident Joe Herger im Interview

154 Betriebe, von Gastronomie bis Hotellerie, werden per 2016 von Gastro Uri vertreten. Der Verband hält am Dienstagnachmittag, 9. Mai, in Seelisberg seine 106. Generalversammlung ab. Carmen Bundi tritt das Präsidium ab und Joe Herger, der das Hotel und Gasthaus Krone in Attinghausen mit seiner Frau Gaby führt, übernimmt. Bereits vor der GV und der offiziellen Wahl stellte sich Joe Herger zum Interview und sprach über das Beizensterben, aber auch die Gastgeberstärke von Urner Betrieben.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 10. Mai 2017

UW