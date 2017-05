Die traditionellen Meientaler Zäune wieder aufbauen

Die traditionellen Holzzäune im Meiental begrenzten einst, abwechselnd mit Trockenmauern, den Saumpfad und die Kommunikationsstrasse von 1811 (heute alter Sustenweg). Zwischenzeitlich waren sie fast ganz verschwunden, durch Plastik- und Drahtzäune ersetzt.

Heute sind sie an drei Stellen wieder aufgebaut, im Dörfli, in Färnigen und in der Fürlaui. Pro Natura Uri hat nun ein Kulturhag-Projekt zusammengestellt. Auf einer Länge von 1,3 Kilometern sollen die Meientaler Holzzäune wieder saniert werden.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 13. Mai 2017.