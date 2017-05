Felsblock an Bristenstrasse wird gesprengt

Die Strasse zwischen Amsteg und Bristen muss noch einmal für den Verkehr gesperrt werden. Dies hatte die Baudirektion bereits früher angekündigt. Nun hat sie die Details bekannt gegeben: vom 19. bis 23. Juni werden noch einmal der Shuttlebetrieb und die Standseilbahn in Betrieb genommen (Hier gehts zum Fahrplan). Während dieser Zeit wird ein rund 20 Kubikmeter grosser Felsblock gesprengt, der auf die Strasse abzustürzen droht. An einer anderen Stelle wird ein Baugerüst installiert, um eine Stützmauer sanieren zu können. Gearbeitet wird an einem 60 Meter langen Abschnitt vor dem ersten Kehrtunnel. Die Baudirektion hat diese Stelle seit mehreren Jahren unter Beobachtung. Nun sind in den vergangenen drei Wochen örtlich Senkungen aufgetreten, was ein rasches Eingreifen unumgänglich macht. Die Stützmauer wird ab Montag, 19. Juni 2017, saniert. Die Stützmauer wird mit Betoninjektionen und wo nötig mit Ankern verstärkt. Die beeinträchtigungen während der Bauzeit, die bis im September 2017 dauert, sollen so gering wie möglich gehalten werden, wie die Baudirektion mitteilt.

