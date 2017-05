Höhere Gebühren für ausländische Automobilisten

Der Seedorfer CVP-Landrat hat daher am Mittwoch im Kantonsparlament eine Interpellation eingereicht, in der er der Urner Regierung fünf Fragen zur Erhöhung der Autobahngebühren für ausländische Automobilisten stellt. Konkret will er wissen, ob die Urner Regierung bereit ist, die Bestrebungen in Bundesbern zu unterstützen, wonach ausländische Automobilisten für die Benützung der Schweizer Autobahnen stärker zur Kasse gebeten werden sollen.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 27. Mai 2017.

Simon Gisler