Instabiler Fels beeinträchtigt den Einbau von Schlacke

Die Zaku AG muss in der Deponie Eielen investieren. Denn aufgrund einer instabilen Felsnase kann derzeit die Schlacke aus Sicherheitsgründen nicht bis an den Felsrand eingebaut werden. Dies führt dazu, dass der Deponieraum deutlich reduziert wird. Das Problem soll in zwei Phasen behoben werden: mit einem Fallboden und mit Anpassungen im Felsabbau.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. Mai 2017.

Markus Arnold