Isenthalerstrasse eine Nacht gesperrt

Die Baudirektion Uri saniert einen Abschnitt der Isenthalerstrasse. Der Belag der Ausweichstelle nach der Isleten wird erneuert. Dort ist es zu Senkungen und Rissbildungen gekommen. Um das Eindringen von Wasser und die damit einhergehende weitere Schädigung der Strasse zu stoppen, wird der Belag in diesem Teilabschnitt komplett ersetzt.

Wie die Baudirektion am Dienstag mitteilte, muss die Isenthalerstrasse für den Einbau des neuen Belags für den Verkehr gesperrt werden. Es sei geplant, die Arbeiten in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai auszuführen. Die Strasse bleibe zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Es würden aber Zeitfenster eingerichtet, an dem die Strasse kurz für den Verkehr freigegeben werde. Gemäss Baudirektion kann die Strasse jeweils zur vollen Stunde befahren werden – und zwar um 20.00 Uhr, 21.00 Uhr, 22.00 Uhr, 23.00 Uhr und 24.00 Uhr. Vor Ort stehe ein Verkehrsdienst im Einsatz, der die Strasse zu den angegebenen Stunden freigeben werde. Blaulichtorganisationen könnten die Baustelle im Notfall jederzeit passieren.

Die Arbeiten können nur bei trockener Witterung ausgeführt werden. Bei Regen werde der Belagseinbau auf den nächsten schönen Tag verschoben, so die Baudirektion.

UW