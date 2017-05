Jugendmusik Altdorf gewinnt beim Kantonalen Jugendmusikfest Grenchen

Rund 20 Jugendmusikvereine sind am Sonntag, 21. Mai, in Grenchen beim 2. Kantonalen Jugendmusikfest Grenchen angetreten. Darunter auch junge Musikantinnen und Musikanten aus dem Kanton Uri. Die Leitung hatte Michel Truniger. In der Kategorie Harmonie Mittelstufe hatte der Urner Nachwuchs seinen grossen Auftritt. Und der gelang so gut, dass die Jury der Jugendmusik Altdorf 56 von 60 möglichen Punkten gab: Platz 1 in der Kategorie. Wer sich von der Qualität der Jugendmusik persönlich überzeugen will, hat dazu bald Gelegenheit im Theater(uri).

Mehr dazu in der Ausgabe vom 24. Mai 2017

