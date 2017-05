Knappes Ja in Uri zum Energiegesetz

Das Urner Stimmvolk sagt Ja zum Energiegesetz – dies allerdings nur knapp. Von den insgesamt 26'568 Stimmbeteiligten legten 5'128 ein Ja in die Urne, 4'787 waren dagegen. Während die Gemeinden Altdorf, Attinghausen, Erstfeld, Bauen, Isenthal und Seedorf Ja sagten, gab es in den restlichen Gemeinden ein Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 37,7 Prozent. Am deutlichsten Ja sagten die Gemeinden Altdorf (62,4 Prozent), Isenthal (57,3), Erstfeld ( 53,3) und Bauen (52,8). Hingegen sagten deutlich Nein die Gemeinden Hospental (Anteil der Neinstimmen 71 Prozent), Unterschächen (70,3), Realp (69) und Spiringen (65). Das Gesetz will den Energieverbrauch senken, die Energieeffizienz erhöhen und erneuerbare Energien fördern. Zudem soll der Bau neuer Kernkraftwerke verboten werden. Schweizweit wird das Energiegesetz deutlich mit 58,2 Prozent angenommen. Einzig die Kantone Obwalden, Schwyz, Aargau und Glarus lehnen es ab.

