Raphael Arnold holte den Zuger Kranz dank seinen vier Gestellten mit der Maximalnote 9 und den zwei blanken Zehnern. Andi Imhof arbeitete sich mit seinen vier Siegen in Folge auf den 6. Rang vor. Insgesamt 21 Urner stiegen in Baar ins Sägemehl. Der Sieg ging an den Zuger Marcel Bieri.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 3. Mai 2017.

UW