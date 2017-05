Kreatives Flüchtlingsprojekt sorgt für Arbeit und Bildung

Vor zwei Jahren haben Franz Huber und Yvonne Herzog die JLT Company in Altdorf gegründet. Sie ermöglicht anerkannten Flüchtlingen in auswegloser Situation, duch Arbeit und Bildung neue Perspektiven zu finden. Dieses Integrationsprojekt wird unterstützt von der Association Equilibre, der auch Persönlichkeiten wie Ruth Dreifuss, Franz Blankart und Annemarie Huber-Hotz angehören. Schule und Job können derzeit fünf Flüchtlinge miteinander verbinden. JLTbag stellt Taschen und Asseccoires her, für private Kunden, Unternehmen oder nach Bedarf massgeschneidert als Werbe- oder Geschenkartikel.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 27. Mai 2017

UW

Zum Bild: Von links: Seid Mohammed, Ali Agha Ghorbani, Disnendra Perrea, Almaz Weldemichael und Adnan Sheikh Mugtar arbeiten für das kreative Projekt. Taschen und Accessoires gehören zur Produktpalette. Foto: Erich Herger