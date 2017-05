Nicolas Christen startet an EM der Aktiven

Vor einem Monat war Nicolas Christen noch an der U23-EM in Szombathely, Ungarn, am Start und musste eine Enttäuschung hinnehmen. Jetzt aber bekommt der 23-Jährige eine neue EM-Chance: Er darf an den Europameisterschaften der Aktiven starten.

Die EM findet diese Woche in Novi Sad, Serbien, statt. Nicolas Christen kämpft am Sonntag, 7. Mai, in der 71-kg-Klasse.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. Mai 2017.