Perrons im Bahnhof Göschenen werden erhöht

Das Behindertengleichstellungsgesetz gibt den Schweizer öV-Betrieben vor, Bauten, Anlagen und Fahrzeuge bis Ende 2023 hindernisfrei zugänglich zu machen. Da die Perronhöhen am Bahnhof Göschenen nicht mehr den geforderten Standards entsprechen, werden sie deshalb an einzelnen Stellen auf 55 respektive 37 Zentimeter erhöht, heisst es in einer Medienmitteilung der SBB.

Die nun realisierten baulichen Massnahmen sind provisorisch, da voraussichtlich bis im Jahr 2023 am Bahnhof Göschenen umfangreiche Bauarbeiten von SBB und MGBahn anstehen. Die Bauarbeiten sind diese Woche gestartet und dauern bis voraussichtlich Anfang Juli. Die Kosten für die Perronerneuerungen betragen rund 240 000 Franken.