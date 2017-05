Rettungsübung auf der Oberalppassstrasse

41 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Ambulanz, Polizei und der Alpinen Rettung Schweiz sind am Samstag, 13. Mai, vor Ort gewesen, um Verletzte eines schweren Verkehrsunfalls zu bergen. Zwei Autos und ein Motorrad waren in den Unfall verwickelt. Die Retter arbeiteten Hand in Hand, um schnelle Hilfe zu leisten. Zum Glück war alles nur eine Übung.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. Mai 2017

UW