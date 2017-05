Rollerfahrer nach Kollision mit Auto im Kantonsspital

Am Montagmorgen, 8. Mai, kurz nach 6.00 Uhr ist eine Autofahrerin auf der Dorfstrasse in Schattdorf Richtung Coop Tankstelle unterwegs gewesen. Zur selben Zeit fuhr ein Rollerfahrer auf der Dorfstrasse in entgegengesetzter Richtung. Als die PW-Lenkerin in die Grünenwaldstrasse abbog, übersah sie den Rollerfahrer. Es kam zu einer Kollision. Der 57-jährige Rollerfahrer wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt laut Polizeibericht rund 2000 Franken.

Kapo