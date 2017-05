Rote Zahlen zu Beginn des Jahres

Wie das Unternehmen in der Medienmitteilung vom 16. Mai schreibt, haben sich im ersten Quartal 2017 die operativen Resultate der ägyptischen Tochtergesellschaft (Orascom Hotels and Development) in Lokalwährung deutlich verbessert. Der Umsatz nahm im Vergleich zur Vorjahresperiode um 73,9 Prozent zu. Die Abwertung des ägyptischen Pfunds im vergangenen November um mehr als 50 Prozent habe jedoch die Erfolgsrechnung, die in Schweizer Franken erstellt wird, stark beeinflusst. Deshalb habe sich der Gesamtumsatz um 14,2 Prozent auf 52,5 Millionen Franken reduziert. Der Bruttogewinn habe sich im ersten Quartal auf 7,0 Millionen Franken verdoppelt (im Vergleich zum ersten Quartal 2016). Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust beträgt in der Berichtsperiode 13,2 Millionen Franken im Vergleich zu 26,4 Millionen Franken vor einem Jahr.