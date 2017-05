Schiffspassagierin stürzt Treppe hinunter

Am Freitag, 26. Mai, um zirka 15.00 Uhr verliess das Motorschiff Gotthard den Hafen Flüelen, als eine 75-jährige Passagierin aus noch ungeklärten Gründen die Treppe hinunter stürzte. Dabei verletzte sie sich und wurde nach der medizinischen Erstversorgung in Flüelen durch die Rettungsdienste Uri und Nidwalden in ein ausserkantonales Spital überführt, teilt die Kantonspolizei Uri mit.