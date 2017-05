Streckenbesichtigung mit Fabian Cancellara und Linda Indergand

Drei grosse Sportnamen haben sich am Mittwoch, 31. Mai, in Andermatt getroffen: Mountainbikerin Linda Indergand, Zeitfahrer Fabian Cancellara und Skifahrer Bernhard Russi. Eine noch aktiv, zwei in Sportpension. Der Grund: Das Bikefestival, das am 24. und 25. Juni in Andermatt stattfindet.