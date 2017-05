Töfffahrer verletzt sich bei Unfall auf Klausenpassstrasse

Am Sonntagnachmittag, 28. Mai, kurz nach 17.45 Uhr, fuhren zwei Urner Personenwagen gefolgt von einem Luzerner Motorrad auf der Klausenpassstrasse Richtung Unterschächen. Vor dem Seelital-Tunnel setzte der Töfffahrer zu einem Überholmanöver an. Gemäss eigenen Aussagen bemerkte er, dass die Strasse zu schmal wird um das Überholmanöver zu beenden und bremste sein Motorrad ab. In der Folge blockierte sein Hinterrad und der Mann kam zu Fall. Der Motorradfahrer verletzte sich und wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 17'000 Franken.