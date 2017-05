Umweltorganisationen ziehen Teilbaugenehmigung am Axen nicht vor Bundesgericht

Trotz hängigem Einspracheverfahren wollen die Kantone Schwyz und Uri als Bauherren der Neuen Axenstrasse A4 im Bereich Ort zwischen Sisikon und Wolfssprung bereits mit der Erstellung von zwei temporären Bauwerken beginnen. Das Bundesverwaltungsgericht hat dieses Begehren entgegen der Beschwerde der Umweltorganisationen bewilligt. Der Verkehrsclub der Schweiz (VCS), die Alpen-Initiative und die Ärztinnen und Ärzte für den Umweltschutz haben beschlossen, diesen Entscheid nicht an das Bundesgericht weiterzuziehen, wie sie am Dienstag, 30. Mai, den Medien mitteilten. «Die Kantone und das Bundesamt für Strassen (Astra) gehen damit das Risiko ein, 11 Millionen Franken in den Sand zu setzen sowie unnötig einen Teil des einmaligen Reptilien- und Amphibien Schutzgebietes zu zerstören, falls die zuständigen Richter das Gesamtprojekt des Morschacher und des Sisikoner Tunnels dereinst nicht bewilligen sollten», halten die Organisationen in der Mitteilung fest. Gegen das Projekt seien rund zwei Dutzend unerledigte Einsprachen hängig, die über zwei Instanzen weitergezogen werden können. Nach Meinung der Umweltorganisationen macht die kurze offene Strecke zwischen den Tunnels «heute ohnehin keinen Sinn mehr», schreiben sie weiter. Sie sei ursprünglich vorgesehen gewesen, um die beiden Tunnels etappenweise zu realisieren. Weil diese nun gleichzeitig gebaut werden sollen, könnte ebenso gut ein durchgehender gestreckter Tunnel gebaut werden, der rund 500 Meter kürzer und mindestens 50 Millionen Franken billiger wäre, so die Umweltorganisationen. Das Provisorium beim «Ort» mit Konflikten bezüglich Landschaftsschutz, Gewässerraum und Schutzgebieten für Reptilien und Amphibien sowie mit dem Trasse der SBB sei somit überflüssig.