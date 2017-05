Update Bristenstrasse: Fahrzeug von Stein getroffen – eine Frau leicht verletzt

Der Steinschlag, der am Dienstag, 2. Mai, gegen 13.00 Uhr die Bristenstrasse erreichte, traf ein Fahrzeug, das sich auf der geöffneten Strasse befand. Eine Frau verletzte sich dabei leicht an der Hand und begab sich aufgrund von Schocksymptomen zur Überwachung für eine Nacht ins Kantonsspital Uri. Mittlerweile konnte sie das Spital verlassen. An der Informationsveranstaltung im Dorf Bristen am Dienstag, 2. Mai, wurde die Bristner Bevölkerung über den Vorfall informiert. «Ich bin erleichtert, dass dieser Zwischenfall aufgrund des unerwarteten Steinschlags glimpflich abgelaufen ist und dass es der betroffenen Frau mittlerweile wieder gut geht», so Baudirektor Roger Nager. «Die Baudirektion Uri investiert viel in die Sicherheit des Kantonsstrassennetzes und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden. Im Gebirge gibt es allerdings nie eine 100-prozentige Sicherheit. Einzelne Steinschläge und Ereignisse wie jenes von gestern lassen sich nie ganz ausschliessen.»

Die Bristenstrasse musst nach dem Steinschlag gesperrt werden. Die Strasse weist nach dem Steinschlag keine grösseren Schäden auf. Die Schadenstelle steht in keinem Zusammenhang mit dem Abrutschen der Bristenstrasse anfangs März. Grund für den Steinschlag dürften die Niederschläge und die starken Temperaturschwankungen der vergangenen Tage gewesen sein. Die Bristenstrasse bleibt vorläufig gesperrt und es werden weitere geologische Abklärungen vorgenommen. Der Entscheid über eine Öffnung der Strasse fällt im Verlauf des Donnerstags, 4. Mai. Die Felsräumungsarbeiten wurden während des gesamten Mittwochs mit Hochdruck vorangetrieben und verlaufen planmässig. Weiterhin stellen die Standseilbahn des KW Amsteg sowie die Shuttlebusse die Verbindung nach Bristen sicher. Parallel zu den Felsräumungsarbeiten laufen die Instandstellungsarbeiten an der Schadenstelle vom 5. März weiter. Um den engen Zeitplan einhalten zu können, werden auch Helikopter für Baustellentransporte eingesetzt. Die Hauptarbeiten können nach derzeitigem Kenntnisstand fristgerecht auf den kommenden Freitag, 5. Mai, abgeschlossen werden.

Aktuelle Informationen zur Sperrung der Bristenstrasse erhalten Sie auch durch den SMS-Dienst des Kantons. Um den SMS-Dienst zu abonnieren, senden Sie einmalig eine SMS mit dem Stichwort «Start Bristen» an die Nummer 079 711 20 40. Die Kosten betragen einmalig 20 Rappen, anschliessend ist der Dienst kostenlos.