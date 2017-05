Update: Bristenstrasse wird am Donnerstag wieder geöffnet

Die Bristenstrasse wird am Donnerstag, 4. Mai, 17.15 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben. Die Strasse war nach einem Steinschlag vom Dienstag, 2. Mai, vorübergehend gesperrt worden. Die geologischen Abklärungen am Donnerstagmorgen haben gezeigt, dass derzeit an der betroffenen Stelle unmittelbar mit keinen weiteren Abbrüchen gerechnet werden muss. Bis zur Öffnung der Strasse stellen die Standseilbahn des KW Amsteg sowie die Shuttlebusse die Verbindung nach Bristen sicher.

Am Freitag, 5. Mai, wird die Strasse plangemäss ein letztes Mal in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 11.30 Uhr sowie 13.15 und 17.15 Uhr für die Arbeiten an der Schadenstelle vom 5. März gesperrt. Die Arbeiten zur Instandstellung der Strasse konnten durch den Einsatz von Helikoptern weitergeführt werden. Die Hauptarbeiten finden am Freitag, 5. Mai, ihren Abschluss. Ab dem 8. Mai ist die Strasse zwischen Bristen und Amsteg stündlich nach einem vorgegebenen Fahrplan (Fahrplan einsehbar unter www.ur.ch). Das Postauto verkehrt fahrplanmässig. An den Wochenenden ist die Bristenstrasse frei befahrbar. Verlaufen die Abschlussarbeiten reibungslos, wird die Strasse am 12. Mai, 17.00 Uhr, wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Die Standseilbahn stellt ihren Betrieb wie vorgesehen am Freitag, 5. Mai, 17.00 Uhr ein. Auch die Shuttlebusse im Dorf verkehren nicht mehr und die Zivildienstleistenden, welche seit März zugunsten der Bristner Bevölkerung im Einsatz standen, beenden ebenfalls am Freitag ihren Einsatz.

Die Bristenstrasse wurde am Dienstag, 2. Mai, nach einem Steinschlag gesperrt. Die Strasse weist nach dem Steinschlag keine grösseren Schäden auf. Die Schadenstelle steht in keinem Zusammenhang mit dem Abrutschen der Bristenstrasse anfangs März. Beim Steinschlag wurde ein Auto von einem Stein getroffen, wobei sich eine Person leicht an der Hand verletzte.

Aktuelle Informationen zur Sperrung der Bristenstrasse erhalten Sie auch durch den SMS-Dienst des Kantons. Um den SMS-Dienst zu abonnieren, senden Sie einmalig eine SMS mit dem Stichwort «Start Bristen» an die Nummer 079 711 20 40. Die Kosten betragen einmalig 20 Rappen, anschliessend ist der Dienst kostenlos.