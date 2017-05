Update: Gotthard-Passöffnung ab Sonntag, 21. Mai, 9.00 Uhr

Witterungsbedingte Sperrungen sind jederzeit möglich, heisst es vonseiten des Kantons. Am Freitag, 19. Mai, hatte sich oberhalb des Gotthardmättelis ein Steinschlag ereignet. An diesem Tag hätte der Gotthard-Pass geöffnet werden sollen. Nun öffnet er am Sonntag.

Am Freitag, 19. Mai, planmässig geöffnet hat der Klausenpass. Der Furkapass ist derzeit (Stand: 20. Mai) bis Tiefenbach geöffnet, der Sustenpass bis Sustenbrüggli.

Weitere Informationen unter www.ur.ch/strasseninfos.