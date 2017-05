Urner Fussballklubs setzen ihre Siegesserien fort

Der FC Altdorf empfing zu Hause Leader Sarnen und bezwang diesen mit 2:1. Es war der neunte Pflichtsieg der Urner in Serie. Der FC Schattdorf konnte sein Spiel zu Hause gegen den SC Kriens in den Schlussminuten drehen. Der FCS gewann mit 3:2 zum achten Mal in Folge. Beide Urner Mannschaften belegen derzeit den 2. Tabellenrang.

