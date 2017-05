Urner mit gutem Start ins Kantonale Schwingfest

Zur Mittagspause nach drei geschwungenen Gängen am Urner Kantonalen in Altdorf liegt Andi Imhof in Führung. Er hat seine bisherigen drei Begegnungen alle gewonnen, darunter auch das Duell mit dem Eidgenossen Sven Schurtenberger im zweiten Gang. Mit einem Viertelpunkt Rückstand auf Imhof folgt auf Zwischenrang 2 mit Stefan Arnold ein weiterer Urner. Auch er hat drei Gänge gewonnen und bereits einen Eidgenossen auf dem Notenblatt: Martin Grab. Punktgleich mit Stefan Arnold auf Zwischenrang 2 liegt Philipp Laimbacher aus Schwyz. Er hat mit Domenic Schneider und Benji von Ah bereits zwei Eidgenossen auf den Rücken gelegt. Mehrere Urner sind mit zwei Siegen in den Wettkampf gestartet: Marco Wyrsch, Remo Murer, Michael Zurfluh, Roger Baumann, Mathias Müller, Matthias Herger, Mario Gisler und David Zanini. Der Schlussgang wird um zirka 17.00 Uhr ausgetragen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. Mai 2017.

Mathias Fürst