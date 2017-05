Wassen erlebt Renaissance im Steinabbau

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde in Wassen Stein abgebaut. Der harte Granit fand beim Bau der Mittleren Rheinbrücke in Basel genauso Verwendung wie für einige Treppen im Bundeshaus in Bern. Auch im Sockel des philippinischen Freiheitshelden José Rizal in Manila oder in der Hafenanlage in Malta sind Steine aus Wassen zu finden. Weitere Bauwerke könnten schon bald hinzukommen. Denn die Baumann Epp Bau AG nimmt am Wochenende ihren neuen Steinbruch im Standel nahe der Autobahnausfahrt Göschenen offiziell in Betrieb. Die Bürgler Firma liebäugelt langfristig auch mit dem Export ihrer Wassner Steine.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 17. Mai 2017.

Simon Gisler