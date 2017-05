Zweite Bauetappe kann in Angriff genommen werden

Die 308 Stimmberechtigten von Göschenen sagen deutlich Ja zum Kredit von 2,21 Millionen Franken für die Sanierung der Sport- und Zivilschutzanlage. Ein Ja haben am Sonntag, 21. Mai, 132 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eingelegt, 29 ein Nein. Die Stimmbeteiligung beträgt 52,9 Prozent. Nun kann die zweite Sanierungsetappe in Angriff genommen werden. Um die im Jahre 1976 erbaute Anlage mit Hallenbad, Turnhalle und Zivilschutzanlage vor einem Zerfall zu retten, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bereits 2014 einen Kredit von 1,2 Millionen Franken für den Werterhalt ausgesprochen. Diese Sanierung wurde 2016 erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kredit von 2,21 Millionen Franken für die zweite Etappe soll die Sanierung und Werterhaltung der ganzen Anlage abgeschlossen werden. Vorgesehen ist der Umbau des ehemaligen Hallenbades in einen Theater- und Mehrzweckraum sowie die Sanierung der Fassade in diesem Bereich. Mit den vorgesehenen Massnahmen können auch die gesetzlichen Vorschriften im Bereich Brandschutz und Energiehaushalt erfüllt werden. Mit den Arbeiten soll im Frühjahr 2018 begonnen werden.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Mittwoch, 24. Mai 2017.