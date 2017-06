Andermatt im Wandel

Damals hatten viele die Pläne des Ägypters mit einem Lächeln abgetan, mittlerweile gibt es in Andermatt einen 18-Loch-Golfplatz, ein Fünfsterne-Hotel, neue Appartmenthäuser im Resort und solche im Bau. Das Skigebiet Andermatt-Sedrun wird erweitert, ein zweites Hotel wird gebaut. Samih Sawiris rechnet in absehbarer Zeit mit dem «Break-even». Das «Urner Wochenblatt» hat den Beginn der Sommersaison genutzt, Andermatt als Schwerpunktthema in den Fokus zu stellen. Es entstanden zehn Zeitungsseiten voll Andermatt.

