Auch die SVP sagt Ja zum Kantonsbahnhof

Am 2. Juli stimmt das Urner Stimmvolk über den Kredit zum Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof ab. Die FDP Uri und die SP Uri haben an ihrer Generalversammlung beziehungsweise ihrem Parteitag in der vergangenen Woche klar Ja zur Kreditvorlage gesagt. An ihrer ausserordentlichen Parteiversammlung am Montagabend, 12. Juni, im Restaurant Burg in Attinghausen hat auch die SVP Uri die Ja-Parole für die Abstimmung in drei Wochen gefasst. Mit 13 zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen fiel der Entscheid allerdings nicht ganz so deutlich aus.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 14. Juni 2017.

Simon Gisler